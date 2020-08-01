Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
В целом сериал собрал 9 из 14 "Бронзовых масок"
Как отмечается, британский актер Джаред Харрис, который сыграл в сериале главную роль — академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".
В целом сериал получил 9 из 14 наград:
- лучший мини-сериал;
- лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк);
- лучшая операторская работа;
- лучшие декорации;
- лучший дизайн костюмов;
- лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир);
- лучший звук и монтаж;
- лучшая работа художника;
- лучшая мужская роль (Джаред Харрис).
The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020
Кроме того, лучшей актрисой стала британка Глен Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".
Звание "Лучший драматический сериал" получил "Конец й***ого мира". Актриса Наоми Аки, сыгравшая в нем, получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана".
Лучшим актером второго плана BAFTA назвала Вилла Шарла за роль в сериале "Гири/Хадзи".
Отметим, награждения премии Британской кино-академии должно было состояться еще весной, но его перенесли из-за пандемии коронавирус. Церемонию проводили не в прямом эфире, ее записали заранее. Вторую часть наград вручали 31 июля.
Напомним, ранее британско-американский минисериал "Чернобыль" получил награду в номинации "Лучший минисериал или телефильм" во время вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".