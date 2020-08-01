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Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Иллюстративное Фото из открытых источников

В целом сериал собрал 9 из 14 "Бронзовых масок"

Британская киноакадемия BAFTA провела онлайн-церемонию награждения победителей в области телевидения. Награду в номинации "Лучший мини-сериал" получил "Чернобыль" от HBO. Об этом сообщила пресс-служба BAFTA в Twitter.

Как отмечается, британский актер Джаред Харрис, который сыграл в сериале главную роль — академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".

В целом сериал получил 9 из 14 наград:

  • лучший мини-сериал;
  • лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк);
  • лучшая операторская работа;
  • лучшие декорации;
  • лучший дизайн костюмов;
  • лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир);
  • лучший звук и монтаж;
  • лучшая работа художника;
  • лучшая мужская роль (Джаред Харрис).

Кроме того, лучшей актрисой стала британка Глен Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".

Звание "Лучший драматический сериал" получил "Конец й***ого мира". Актриса Наоми Аки, сыгравшая в нем, получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Лучшим актером второго плана BAFTA назвала Вилла Шарла за роль в сериале "Гири/Хадзи".

Отметим, награждения премии Британской кино-академии должно было состояться еще весной, но его перенесли из-за пандемии коронавирус. Церемонию проводили не в прямом эфире, ее записали заранее. Вторую часть наград вручали 31 июля.

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Напомним, ранее британско-американский минисериал "Чернобыль" получил награду в номинации "Лучший минисериал или телефильм" во время вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

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