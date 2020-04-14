Сергей Притула рассказал, метит ли он в кресло мэра Киева

Сергей Притула. ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН/www.pravda.com.ua

По словам шоумена, пока это не в его приоритете

Шоумен Сергей Притула заявил, что не понимает, на каком основании его называют вероятным кандидатом на пост мэра столицы и включают в социологических опросах, поскольку мэрство для него сейчас – "не приоритетная история". Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где мне смешно, где-то – не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то там проценты, в Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - сказал Притула.

По его словам, сейчас есть много более важных дел, чем "мериться рейтингами".

"В того в клинике (Пальчевского – УП) нашли какие-то там намеки, что люди лечились с коронавирусом. Это не проблема – проблема, чтобы быть там в рейтингах. Кого вообще из пепла там подняли – в рейтинги пихают", – отметил шоумен.

Впрочем, Притула признался, что ему льстит то, что его “меряют на должность мэра Киева” и не только.

"Мою скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине".

Но пока он не имеет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-либо кампании или еще какой беды. Сейчас это абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", – заверил телеведущий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский постановил наградить орденом "За заслуги" III степени волонтера и телеведущего Сергея Притулу и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю.