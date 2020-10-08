Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала медсредства и оборудование больницам для борьбы с COVID-19

Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала помощь больницам для борьбы с COVID-19 Скриншот видео

Аппараты ИВЛ, бесконтактные термометры, паровые стерилизаторы - все это будет помогать украинцам преодолевать недуги

Аппараты ИВЛ, паровой стерилизатор, бесконтактные термометры, маски, очки, перчатки и дезрастворы - это очередная помощь от семьи Оксаны Марченко и Виктора Медведчука для медицинских учреждений. Все медсредства меценаты приобрели за свой счет по просьбе медиков.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Представительница Благотворительного фонда Оксаны Марченко Маргарита Хорунжая говорит: "К нам постоянно обращается множество больниц с просьбой помочь в борьбе с пандемией коронавируса, чаще всего просят средства индивидуальной защиты, антисептики и, конечно, аппараты ИВЛ. В этот раз мы приобрели два аппарата ИВЛ, их мы ждали несколько месяцев, ведь в условиях, когда мир переживает уже вторую волну COVID, купить их крайне трудно. На них большая очередь. Но они наконец здесь и будут помогать украинцам преодолевать недуги".

В Фонде Оксаны Марченко отмечают, что в группе риска не только больницы, которые определены как опорные для лечения COVID. За помощью к ним обратилось и областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Главная медицинская сестра КОБСМЭ Валерия Корбут отметила: "Наша организация писала письма всем организациям по гуманитарной помощи, но откликнулась только организация Оксаны Марченко, за что мы очень благодарны. Мы не знаем, чем болен был человек при жизни, возможно, он потенциально болел COVID. В связи со сложившейся ситуацией нам надо дезсредства, химкостюмы, перчатки и маски".

Национальный институт Шалимова также ждал помощи. Поэтому фонд Оксаны Марченко доставил в учреждение уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких. Аппарат работает автономно 3 часа и подходит для любых схем лечения пациентов и имеет усовершенствованную турбинную технологию.

Заместитель директора нихт им. А. А. Шалимова Руслан Салюдин рассказал: "Ну, это аппарат экспортного класа, который может быть использован для длительной вентиляции легких. Мы очень рады, что подобного плана апаратура поступает нам в пользование. Система здравоохранения и материально-техническое оснащение учреждений в настоящее время желает быть лучше, учитывая моменты, которые связаны с пандемией COVID-19, а потребность в том или ином медицинском оборудовании или изделиях медназначения, средствах индивидуальной защиты, она возрастает в несколько раз".

Не обошли благотворители вниманием маленьких пациентов и детских врачей. В городском центре детской нейрохирургии нуждались в паровом стерилизаторе.

И. о. директора КНП КМЦДН Катерина Новакович отметила: "Этот стерилизатор будет выполнять свою функцию ежедневно, 24 часа в сутки, поэтому спасибо вам большое, это обеспечит нам стерильность перевязочного материала, инструментария и тому подобное, расходниками, которые должны быть стерильными. Медицина требует много оборудования, нейрохирургия требует много дорогостоящего оборудования".

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Ждал помощи меценатов и Институт психиатрии. Там принимают пациентов из разных уголков Украины, а элементарных средств для защиты не хватает.

И. о. директора ГУ "Научно-исследовательский институт психиатрии МЗ" Станислав Табачников говорит: "В институте, в нашем учреждении есть консультативно-поликлиническое отделение, и мы оказываем помощь населению Украины из разных областей. И мы обратились в благотворительный фонд, чтобы нам помогли в рамках перчаток, масок, дезрастворов, в Благотворительный фонд Оксаны Марченко".

С начала пандемии семья меценатов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко активно помогает медикам и украинцам в борьбе с коронавирусом. За это время супруги приобрели для медиков в разных областях десятки тысяч масок, сотни литров антисептика, респираторы, перчатки, защитные костюмы, пульсоксиметры и бесконтактные термометры. А также приборы ИВЛ, анализаторы для забора крови, мониторы состояния пациентов больных на коронавирус.

Как сообщали ранее, семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала уникальные аппараты ИВЛ трем больницам в Киеве и в Закарпатской области.

Ранее супруги передали в Институт сердца в Киеве уникальную систему диагностики для выявления коронавирусной инфекции. К другим медучреждениям Украины направили тысячи средств индивидуальной защиты. Малоимущим, пенсионерам и людям с инвалидностью раздавали продуктовые наборы.