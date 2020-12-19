Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала 6 тысяч подарков для детей в учебные заведения и монастыри

Сегодня ночью Святой Николай посетил украинских детей. По легенде, именно он учил своих современников доброте, состраданию и милосердию. А поддерживать традицию в наши дни ему помогают благотворители Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

О том, как пылали глаза украинских детей в ожидании праздничного чуда, говорилось в сюжете на телеканале ZIK.

Новогодние праздники для украинских детей начинаются в ночь на 19 декабря. Именно тогда приходит Святой Николай и кладет под подушку подарки. Поверить в новогодние чудеса уже традиционно, 24 года подряд, помогает семья меценатов Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Они направили шесть тысяч подарков тем деткам, которые больше всего мечтают о праздничной сказке. В частности, без внимания не остались маленькие жители Закарпатья. Руководители школ и детсадов говорят, что детям больше всего нравятся именно сладкие подарки.

Заведующая Жданиивским дошкольным учебным заведением Светлана Цифринец рассказывает: "Детки с нетерпением ждут этот праздник и всегда ждут эти подарочки, всегда принимают их".

"Праздник Николая ждут не только ученики, но и работники. Все школы с нетерпением ждут праздник Николая. Именно сладости, с давних времен повелось, так сейчас и есть: именно сладостям больше всего радуются", – говорит директор Подполоземского учреждения общего и среднего образования I-II степеней Надежда Коваль.

Новогодние мечты осуществились у детей из семнадцати закарпатских сел. Воспитанники школ и детсадов очень ждут визита Святого Николая. Они готовят для него подарки в виде стихов и песен.

Заведующая Подполоземским дошкольным учебным заведением Елена Понзель отметила: "Сегодня мы встречаем праздник Николая. Мы все его ждем. Детки очень радостные, волнуются очень, ждут Николая. И у нас есть такая традиция - каждый год он к нам приходит".

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Без новогодних подарков, конечно, не остались и детки, требующие особого внимания и заботы. Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали подарки спецфондам, которые занимаются детьми с инвалидностью, а также – интернатам. Святой Николай посетил и специальную общеобразовательную школу-интернат имени Батюка в Киеве.

"В письмах дети пишут разное, не только сладости, и главное, что они сейчас пишут, чтобы их знакомые, родные, чтобы они были все здоровы", - отметила директор Специализированной общеобразовательной школы-интерната №5 им. Я. П. Батюка.

Счастливые улыбки и сияющие глаза украинских детей - главное, убеждены Виктор Медведчук и Оксана Марченко, поэтому каждый год дарят праздник малышам. Без внимания не остается никто, ведь настоящая новогодняя сказка ежегодно приходит не только в садики и школы. Благотворители вместе со Святым Николаем приносят радость еще и детям, которые живут в украинских монастырях. Ведь каждый из них мечтает о чуде, а у каждого чуда есть свои помощники.

Как сообщали, в Воловецком районе Закарпатской области дети ежегодно получают сладкие подарки от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.