Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала 16 тонн продуктовых наборов в Луганскую область

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Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала 16 тонн продуктовых наборов в Луганскую область, которые совсем скоро доставят нуждающимся людям.

Об этом рассказал народный депутат Украины по 113 округу Александр Лукашов, передает 112.ua.

"Продолжается всеукраинская благотворительная акция политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", организованная лично Виктором Медведчуком и благотворительным фондом Оксаны Марченко, приуроченная к светлому празднику Пасхи Христовой. Сегодня мы в Луганской области и передаем 16 тонн продуктовых наборов нашим землякам, которые нуждаются в этой помощи", - поделился он.

Напомним, к празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено и будет роздано по всей стране 10 тысяч продуктовых наборов общим весом более 100 тонн.

Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко на собственные средства закупили и передали во все районные больницы Закарпатской области все необходимое для борьбы с вирусом. Все семейные врачи Закарпатской области получили средства индивидуальной защиты.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус. Супруги также приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также фонд Оксаны Марченко оказывает помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.

Кроме этого, за собственные средства семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко отправила помощь на Волынь, в Зимненский Святогорский монастырь. Здесь служат полсотни сестер и послушниц. Из-за карантина службы проходят в закрытом режиме и нередко местные жители обращаются за помощью.

Фонд Оксаны Марченко финансируется из собственных средств Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.