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Семья Суркисов идет в суд из-за публикаций о выводе средств из ПриватБанка

Отделение Приватбанка

 Из открытых источников

Семья Суркисов подала иск о защите чести

Семья Суркисов подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о якобы их причастности к выводу средств из ПриватБанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Суркисов.

"Недавно в эфире телеканала "Прямой" Сергеем Фурсой со ссылкой якобы на отчет агентства Kroll была обнародована манипулятивная и лживая информация о причастности семьи Суркисов к преступной схемы вывода средств из ПриватБанка, что привело к неплатежеспособности банка", - сообщила сторона защиты.

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По словам адвоката, авторы распространяемой информации четко осознавали ее недостоверный характер, ведь она не подтверждена ни одним официальным документом.

"Подобные заявления порочат честь, достоинство и деловую репутацию семьи Суркисов. В связи с этим Григорий и Игорь Суркисы и их отец обратились с иском о признании информации недостоверной и обязательстве ее опровержения", - добавили у Суркисов.

Напомним, ранее адвокат Виктор Борух заявил, что распространенная малоизвестным американским изданием Chicago morning star и рядом украинских СМИ информация о том, что якобы некоторые иностранные компании, деятельность которых связывают с семьей Суркисов, причастны к выводу средств из ПриватБанка, не соответствует действительности, является лживой и откровенной фальсификацией фактов.

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