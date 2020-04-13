Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука продолжает помогать украинцам победить коронавирусную инфекцию

Игуменья Стефана, Зимненский монастырь Фото - скриншот

Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука продолжает помогать украинцам победить коронавирусную инфекцию.

13 апреля, помощь прибыла на Волынь, в Зимненский Святогорский Успенский монастырь, куда были переданы индивидуальные средства защиты: латексные перчатки, защитные маски и дезинфицирующие средства. По просьбе настоятельницы монастыря, игуменьи Стефании, была приобретена и передана помощь в Центр первичной медицинской помощи (ЦПМП) Владимир-Волынского.

Помощь Зимненскому монастырю Фото - скриншот

Специальным рейсом из Киева туда были доставлены индивидуальные средства защиты для медицинских работников:

– очки бактериальной защиты – 100 штук;

– респираторы высочайшей степени защиты – 200 штук;

– защитные врачебные комплекты – 200 штук, включающие халаты, бахилы, шапочки, нарукавники, фартуки;

– осмотровые латексные перчатки – 1 000 пар.

Также больнице были переданы расходные материалы для проведения медицинских процедур и дезинфекции:

– внутривенные катетеры трех типов – 600 штук;

– 100 литров дезинфицирующего концентрата.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко на собственные средства закупили и передали во все районные больницы Закарпатской области все необходимое для борьбы с вирусом. Все семейные врачи Закарпатской области получили средства индивидуальной защиты.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус. Супруги также приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также Фонд Оксаны Марченко предоставляет помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.