Семиноженко: В Украине не нужно строить заводы по производству вакцины от коронавируса, они уже есть

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Украина может производить вакцину от коронавирусной инфекции на собственных предприятиях, если правильно проведет переговоры с Россией. Об этом заявил экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала NEWSONE.

"В Украине не нужно строить завод – есть три, которые могут делать вакцины, если даются соответствующие технологии (исходники). … Проблема сегодня уже даже не в вакцине потому что существует Pfizer, Спутник V и еще пару вакцин. Проблема в количестве – чтобы обеспечить быстро всех, и это не могут ведущие иностранные компании", – сказал эксперт.

Семиноженко отметил, что при помощи производства вакцины на украинских заводах мы могли бы за месяц провакцинировать все население, и одновременно сам этот процесс значительно удешевить.

"Вот как делаются скажем "Шкоды" на Еврокаре. Закупаются детали, из них собирается машина. Понятно, что это будет дешевле, чем, скажем, покупать ее соответствующими таможенными пошлинами из другой страны, потому что это наше национальное производство и это предприятие наше национальное. Если конечно будут правильно проведены переговоры, и Россия даст возможность производить (вакцину – ред.) на наших предприятиях", – подытожил он.

Напомним, ранее экс-вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко заявил, что украинцы должны быть обеспечены вакциной от коронавируса, поскольку без нее нам не поможет даже локдаун.