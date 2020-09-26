Семьи погибших в авиакатастрофе АН-26 получат по 1,5 млн гривен компенсации, - Минобороны

Место крушения военного самолета АН-26, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева 26.09.2020 Фото из открытых источников

Такая помощь гарантирована законом о социальной защите военнослужащих

Заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших военнослужащих в катастрофе АН-26 возле Чугуева выплатят по 1,57 миллиона гривен единовременного пособия. Об этом он сказал во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает РБК-Украина.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал чиновник.

Как отмечается, премьер-министр Денис Шмигаль также поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

На следующий день, 26 сентября, Кабинет министров собрался на срочное заседание из-за катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

Впоследствии спасатели, работающие на месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве, нашли тела 25 погибших человек.