Семейным врачам повысят оплату за декларации с пациентами, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Ставку за декларацию повысили на 51 грн

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство приняло решение о повышении оплаты врачам за декларации с пациентами. Об этом он сообщил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, отныне за одну подписанную декларацию с пациентом семейный врач будет получать на 51 грн больше. "Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу, за заключенную декларацию между пациентом и врачом", – сказал министр.

Отмечается, что отныне врачи будут получать чуть более 650 грн за ставку. "Раньше она составляла 600 грн 48 коп., а сейчас будет составлять 651 грн 60 коп. Если семейный врач имеет, например, 1800 деклараций, заключенных с пациентами, то будет получать дополнительно 7650 гривен", – сказал Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что семейным врачам необходимо повышение зарплат, поскольку они имеют большую нагрузку, из-за роста больных COVID-19. "Для нас очень важна их собрана работа, и чтобы они выдержали эту нагрузку. В частности...нужно повышать плату за их работу", – рассказал Степанов.

Напомним, недавно в Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области все врачи заболели коронавирусом COVID-19. За это пациентов с COVID-19 пришлось обслуживать среднему и младшему персоналу.