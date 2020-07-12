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Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Фото из открытых источников

Ситуация ухудшилась в Винницкой области

К ослаблению карантина не готовы семь областей. Большинство из них не соответствуют нескольким критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, к ослаблению не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская области.

В частности, ситуация ухудшилась в Винницкой области - ухудшилась динамика распространения болезни.

Статистика Минздрава Фото: Минздрав

Как известно, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тесты на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавирус должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

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Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай коронавирус, из них 1 383 человека погибли, а 26 118 пациентов смогли преодолеть болезнь. Отмечается, что за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 457 человек.

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