Сегодня за парты вернулись ученики в большинстве областей: Как работают школы

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Шкарлет напомнил, что ученикам запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и персонала

С понедельника, 25 января, в большинстве областей Украины школьники возобновили учебный процесс. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года. Следовательно, детсады и школы могут работать в обычном режиме. Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек", - написал Шкарлет.

По словам министра, за парты вернулись ученики Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и г. Киев.

В то же время к очному формату обучения вернулись от 99% до 91% школ в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

Глава МОН также обратил внимание на то, что в Полтавской области преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы – по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

Также он напомнил, что ученикам запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и персонала.

Напомним, в Украине с понедельника, 25 января, учебные заведения вернулись к противоэпидемическим мерам, установленным в декабре. Отмечается, что завтра будет действовать запрет на посещение учебных заведений группами более 20 человек. В то же время это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.