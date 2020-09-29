Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

Мемориал погибшим в Бабьем Яру Фото из открытых источников

В этот день в 1941 году нацисты расстреляли более 22 тысяч мирных жителей

В Украине 29 сентября отмечают День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых ужасных символов Холокоста. В эти дни, 29 и 30 сентября 1941 года, в Киеве, захваченном нацистами, военные впервые массово расстреляли безоружное гражданское население. В течение двух дней погиб 33 771 человек, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Так, с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили более 50 тысяч человек - почти все еврейское население города. 29 сентября нацисты успели к 18.00 расстрелять примерно 22 тысячи человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу – еще примерно 17 тысяч человек.

19 сентября 1941 войска Вермахта вошли в Киев. За несколько дней взорвались здания в Киевской цитадели и на Крещатике, в результате чего погибло немало солдат и офицеров Вермахта. Взрывы стали удобным поводом для оккупантов провести показательную карательную акцию. В подрывах обвинили евреев.

Местом массовых расстрелов был выбран Бабий Яр - балка на северо-западе Киева длиной в два с половиной километра, которая местами достигала 50-метровой глубины. "Дорога смерти", по которой прошли десятки тысяч евреев 29 сентября 1941 года, пролегала от Лукьяновской площади по ул. Мельникова до первых ворот Еврейского кладбища, далее – на ул. Кагатную (ныне – семьи Хохловых), затем по ул. Лагерной (ныне – Дорогожицкой). В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами по 30-40 человек. Перед тем у них забирали одежду, личные вещи и драгоценности. Впоследствии людей заставляли раздеваться догола и спускаться к оврагу, где клали вниз, слой за слоем, а вдоль рядов шли немецкие полицейские и убивали их выстрелами в затылок.

По предварительным подсчетам, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло от 100 до 150 тысяч человек – евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали "лишними". Последний расстрел состоялся 4 ноября 1943-го, а 6-го в Киев вошла Красная Армия.

Братской могилой и символом Холокоста стал Бабий Яр. В Украине память о трагедии ежегодно почитается на государственном уровне.

Напомним, ранее команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" опубликовала открытое письмо к общественности, в котором призвала прекратить судить, кто "правильно" чтит память наших предков, а кто – нет, ведь это является той незаметной точкой, с которой и начинаются все подобные трагедии.