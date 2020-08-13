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Сегодня в Украине будет наблюдаться похолодание, однако без осадков

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

В западных областях будет наблюдаться от +21 до + 28 днем

Сегодня, 13 августа, на большей части Украины будет наблюдаться похолодание, температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов тепла. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Отмечается, что во всех областях будет наблюдаться умеренная облачность, однако без осадков. Так, в восточных и южных областях температура днем будет колебаться от +20 до +28. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +17 градусов.

В то же время в центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +19 +24, а ночью - до +10 +13.

В западных областях будет наблюдаться от +21 до +28 днем и от +10 до +12 ночью.

В Киеве 13 августа облачно, но сухо, температура днем составит 19-23 градуса по Цельсию.

Погода на 13 августа Укргідрометцентр

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Напомним, недавно синоптики составили прогноз погоды на последний месяц лета. Так, в этом году в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23 градуса, а в горных районах – 11-16 градусов тепла.

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