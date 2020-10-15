Сегодня в Украине будет последний теплый день перед похолоданием и дождями

С завтрашнего дня ожидаются дожди

В Украине в четверг, 15 октября, преимущественно без осадков, только на крайнем западе ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 октября переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9°, днем 14-19°, в западных областях местами 10-13°; в южной части ночью 8-13°, днем 18-23°.

На Украину надвигается похолодание Фото из открытых источников

В последующие два дня, 16-17 октября, сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в Карпатах мокрый снег, только ночью 16 октября в восточных, южных и центральных областях без осадков.

Температура в западных областях ночью и днем 4-9° тепла (днем 16 октября 8-13°, в Карпатах 17 октября в течение суток 0-5° тепла); в северных областях 16 октября ночью 7-12°, днем 11-16°, 17 октября ночью 4-9°, днем 8-13°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 16 октября 18-23°, 17 октября 15-20°.

Прогноз погоды Укргідрометцентр

Прогноз погоды Укргідрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о похолодании 18-19 октября.

В частности, 18 октября ночью на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье небольшой, местами умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег), на остальной территории днем в Украине без существенных осадков. Температура в западных и северных областях ночью 2-7° тепла, днем 5-11° тепла; в центральных областях ночью 4-9° тепла, днем 7-13°; в южной части и восточных областях ночью 8-14°, днем 11-17°.

19 октября без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-11°; в южной части ночью 3-9° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области 15 октября переменная облачность, без осадков. Температура ночью в столице 7-9°, днем 16-18°; по области ночью 4-9°, днем 14-19°.

Облачно с прояснениями будет в Киеве и 16-17 октября. Временами дождь, ночью 16 октября небольшой. Температура 16 октября ночью 7-12°, днем 11-16°; 17 октября ночью 4-9°, днем 8-13°.

18-19 октября в столице, по прогнозам синоптиков, холодная погода, без существенных осадков.

Температура ночью 18 октября 3-8°, 19 октября 0-5° тепла; днем 5-10°.

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Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла.