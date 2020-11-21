Сегодня в прямом эфире состоится торжественная церемония награждения победителей XVIII Кинофестиваля "Покров"

Итоги фестиваля появятся на сайте фестиваля после объявления победителей Фото из открытых источников

За дни проведения фестиваля главные фильмы фестиваля в онлайн режиме посмотрели более ста тысяч человек

В субботу 21 ноября, в 21:35 по киевскому времени, в прямом эфире состоится торжественная церемония награждения победителей XVIII Международного православного кинофестиваля "Покров". Посмотреть ее можно будет на сайте pokrovkino.com.

"Дорогие друзья, любители православного кино, к своему завершению подошёл 18-й международный фестиваль православного кино "Покров-2020" Церемония закрытия кинофестиваля состоится в новом онлайн формате, как и вся программа просмотров прошедшего кинофорума с 12 по 21 ноября 2020 года", - заявили организаторы.

Отмечается, что за дни проведения фестиваля главные фильмы фестиваля в онлайн режиме посмотрели более ста тысяч человек по всему миру. Это свидетельствует о том, что аудитория любителей православного кино многократно возросла.

В церемонии закрытия примут участие участники, члены жюри, известные деятели кино и искусства.

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Фильмом – закрытия будет претендент на главный приз в номинации "Игрового кино" художественный фильм режиссёра Александра Галибина "Сестрёнка", Россия.

Итоги фестиваля будут опубликованы на сайте фестиваля сразу после объявления победителей и номинантов 18-го Кинофестиваля "Покров-2020".

Напомним, 12 ноября стартовал XVIII Международный православный кинофестиваль "Покров", который из-за пандемии COVID-19 впервые за 17 лет прошел в онлайн-режиме.