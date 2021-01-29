Сделают "хайп": К протестам ФЛП из-за нового налогообложения присоединятся "айтишники", – Николаенко

ФЛП колонной идут до КСУ, Совета Европы и в посольство США в Украине Фото из открытых источников

А "айтишников" власть услышит лучше, убежден нардеп

К протестам физических лиц-предпринимателей вскоре присоединятся еще и работники ИТ-отрасли из-за новой инициативы по их налогообложению.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Андрей Николаенко.

Гость ток-шоу прогнозирует, что протесты усилятся, ведь к физическим лицам – предпринимателям после того, как правительство воплотит в жизнь новые налоговые правила, присоединятся еще и "айтишники".

"Новая инициатива – это новое налогообложение "айтишников". Знаете, что мы увидим с вами? Я вам это гарантирую, что когда примут новые налоговые правила для "айтишников", то их услышат лучше, чем тех, кто на улице", – отметил Андрей Николаенко.

Нардеп пояснил, что "айтишники" могут сделать такой "хайп" в Интернете или же "положить" несколько сайтов, чтобы показать, что они – тоже сила, что власть тогда начнет реагировать.

"Но проблема в том, что эта "махина" раскачивается, и, к большому сожалению, кого-то приемлемого, кто мог бы проявить себя и сказать – давайте, я сделаю, власть не предлагает. Нам предлагают преступника Витренко, по которому тюрьма плачет, а они пытаются сделать его вторым лицом в правительстве, фактически готовя на премьера. Ну куда это годится?" – сказал Андрей Николаенко.

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Как сообщали ранее, Верховная Рада 1 декабря 2020 года после многочисленных акций одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Но, по мнению протестующих – ФЛП, этого недостаточно.

В декабре представители физических лиц-предпринимателей решили продолжить митинги до решения озвученных ими требований и заявили, что готовы стоять хоть до Пасхи.

Напомним, 28 января участники масштабной акции протеста физических лиц-предпринимателей в Киеве митинговали у посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

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