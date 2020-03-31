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СБУ с начала пандемии разоблачила более 75 человек на распространении фейков о коронавирусе

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28 человек уже привлечены к административной ответственности

С начала распространения COVID-19 в Украине, правоохранителями было выявлено 79 человек, которые распространяли фейки о болезни и заблокировано более 1000 интернет-сообществ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 28 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.

В СБУ также сообщили о блокировке фейкового контента более 1000 интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 тысяч подписчиков. 

"В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Львова, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 и усиливала панические настроения среди населения.

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