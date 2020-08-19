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СБУ не нашла оснований для дела "о подрыве суверенитета" против Волошина

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Служба безопасности Украины не нашла в выступлении народного депутата от фракции политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина относительно "отсутствия в Украине суверенитета" достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

Как передает Укринформ, об этом сообщила сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Фейсбуке со ссылкой на ответ СБУ на депутатский запрос.

"На днях наша фракция получила ответ от СБУ на запрос относительно высказываний депутата Волошина об отсутствии суверенитета в Украине. СБУ не заметила в этом выступлении достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту разжигания розни, подрыва суверенитета, неуважения к территориальной целостности страны. И посоветовали обращаться в ГБР. ГБР, в свою очередь, занята "картинами Порошенко", - отметила нардеп.

Фото из открытых источников

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