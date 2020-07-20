СБУ изъяла памятные медали для ветеранов. Возможно, искали что-то другое, – Михаил Исаев

Михаил Исаев Скриншот видео

Речь идет о медалях "75 лет Великой Победы"

Памятные медали, которые изъяла СБУ у делегации ветеранов на границе, – это память о победе для участников Великой Отечественной войны или семей участников войны из Харькова.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Харькова заявил участник войны в Афганистане, бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев.

Михаил Исаев рассказал, что на приглашение Белгородской ветеранской организации группа ветеранов вооруженных сил Харькова приняла участие в праздновании 77-летия Прохоровской танковой битвы. В составе делегации находилась, в частности, и дочь создателя танка Т-34 Татьяна Кошкина. После завершения мероприятий им вручили памятные медали "75 лет Великой Победы". У Михаила Исаева во время проверки на границе в авто оказалось 50 таких медалей, у еще одного ветерана, которому 90 лет, было 5 наград. Машины тщательно обыскали, и это вызвало у ветеранов недоумение, рассказал Михаил Исаев.

"Но фактом остается, что изъяты медали. Не знаю, может, что-то другое еще искалось, но они на сегодня являются тем компроматом, который нам вменяется. При пояснении я сказал о том, что данные медали как память о победе для конкретных участников Великой Отечественной войны, для семей участников или просто желающих ветеранов", – отметил Михаил Исаев.

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Ветеран добавил, что в СБУ ему говорили о том, что изъятые медали – это очень серьезно, это статья 436 Уголовного кодекса. Михаил Исаев отметил, что по возвращении домой поинтересовался, что предусматривает эта статья. Оказалось, что может идти речь о 5 лет заключения с конфискацией или без. В тоже время ветеран подчеркнул, что главным для него была память о победе.

"Смыслом главным для меня было то, что это - память о победе для конкретных участников или той войны, или семей, которые желают иметь памятную медаль в качестве приложения к домашнему семейному альбому", – отметил Михаил Исаев.

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