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СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья остановить общественный транспорт, - Зеленский

Фото из открытых источников

Ранее мэр Запорожья отказался останавливать движение общественного транспорта

Отказ власти Запорожья от выполнения рекомендаций Кабинета министров по остановке общественного транспорта получила реакцию со стороны Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK.

Президент отметил, что все населенные пункты должны обязательно выполнять все принятые правительством ограничения для борьбы с коронавирусом.

“Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей безопасности. Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВД. Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел на обязательном выполнении всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме несмотря на карантинный режим. Однако впоследствии все же решил ограничить передвижения жителей общественным транспортом.

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