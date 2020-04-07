СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья остановить общественный транспорт, - Зеленский
Ранее мэр Запорожья отказался останавливать движение общественного транспорта
Отказ власти Запорожья от выполнения рекомендаций Кабинета министров по остановке общественного транспорта получила реакцию со стороны Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK.
Президент отметил, что все населенные пункты должны обязательно выполнять все принятые правительством ограничения для борьбы с коронавирусом.
“Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей безопасности. Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВД. Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел на обязательном выполнении всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу", - сообщил Зеленский.
Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме несмотря на карантинный режим. Однако впоследствии все же решил ограничить передвижения жителей общественным транспортом.