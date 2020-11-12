Сбитый самолет "МАУ" в Иране: В МИД заявили, что Тегеран не допустил украинских следователей к допросу подозреваемых

Евгений Енин Фото из открытых источников

Енин напомнил, что размер компенсации зависит от того, насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами

Иранская сторона не допустила украинских следователей к допросу подозреваемых по делу о сбитом самолете "МАУ". Об этом заявил заместитель министра МИД Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

"Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства трагедии", - сказал Енин.

В то же время он напомнил, что размер компенсации, на которую Украина будет соглашаться с Ираном, в значительной степени зависит от того, насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами.

"Мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, на которую мы будем соглашаться с иранской стороной, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принесение извинения – и лишь потом вопрос компенсации", - добавил Енин.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина настаивает на квалификации "особо тяжкое преступление" в деле о сбитом украинском самолете в Иране.