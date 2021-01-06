Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Украине: В лидерах четыре области и столица

В Украине по состоянию на 6 декабря больше всего больных коронавирусом в 4 областях и столице Фото из открытых источников

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 264,8 на 100 тысяч населения

В Украине по состоянию на 6 января самое большое количество больных зафиксировали в четырех областях и столице. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, самый высокий показатель за последние 2 недели зафиксирован в Запорожской области, там количество инфицированных достигает 431,3 на 100 тысяч населения. На втором месте - Николаевская область, там индикатор больных составляет 422,2. В Черкасской области - 405,1, на 100 тысяч населения, а в Киевской области - 385,7.

Также в лидерах по количеству инфицированных коронавирусом остается Киев, в столице отметка равна 392,5. Больничные койки в городе заполнены больше всего, а именно: 34,9% за последние 5 дней.

Сейчас меньше всего больных COVID-19 на Кировоградской области – только 76,9 на 100 тысяч населения.

Среднее значение заболеваемости на протяжении последних 14 дней по всей территории страны составляет 264,8 на 100 тысяч населения.

Новости по теме: Голубовская рассказала, поможет ли витамин D при лечении коронавируса

Напомним, что на утро 6 января в Украине лабораторно подтверждены 1 090 496 случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии выздоровели 761 898 человек, а умерли 9 357 украинцев.