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Самые дорогие города мира: Киев поднялся на 22 позиции

pixabay.com

Отмечается, что движение Киева в рейтинге зависит от укрепления гривни в 2019 году

Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира (чем выше место, тем дороже город). Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2020 издание The Economist.

Вместе с Киевом на 86 месте располагается Москва. 

Отмечается, что движение Киева в рейтинге зависит от укрепления гривни в 2019 году. Также в столице изменились цены из-за роста минимальной и реальной зарплаты.

В пятерку самых дорогих городов мира вошли Сингапур, Гонконг, Осака (Япония), Нью-Йорк и Париж.

Одновременно дешевыми стали Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Карачи (Пакистан).

Всего в рейтинге 133 города.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в мировом рейтинге счастья.

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