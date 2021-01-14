Samsung представила новые смартфоны Galaxy без зарядки и наушников в комплекте

В компании объяснили такое решение заботой об окружающей среде

Компания Samsung провела онлайн-презентацию Galaxy Unpacked и представила новую линейку своих флагманских моделей смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Трансляция презентации велась на странице Samsung Ukraine в YouTube.

Как отмечается, диагонали экрана S21, S21+ и S21 Ultra составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все модели поддерживают съемку в формате 4К и 8К, сети 5G и работают на собственном процессоре компании Exynos 2100, который был анонсирован лишь несколько дней назад.

Емкость аккумулятора флагманов составила 4000 мА-ч, 4800 мА-ч и 5000 мА-ч соответственно.

Старшая модель S21 Ultra впервые получила совместимость со стилусом S Pen.

Смартфоны Samsung Galaxy S21 Samsung Mobile Press

В комплекте поставки вместе со смартфонами не будет наушников и зарядок, объясняется такое решение заботой об окружающей среде.

К слову, продажи стартуют 29 января. Galaxy S21 будет стоить 799 долларов, Galaxy S21+ 999 долларов, а Galaxy S21 Ultra обойдется в 1199 долларов.

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Напомним, в августе прошлого года компания Samsung представила новые гаджеты и разработки, в частности, смартфоны, "умные" часы и беспроводные наушники-бобы.