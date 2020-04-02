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Самолеты в Китай будут летать за масками один за другим, - ОПУ

Спецрейс SkyUp в Китай Facebook

На этот раз авиаперевозчик помогаем аптечным сетям доставить обычные маски

В Китай прибыл очередной самолет из Украины, который заберет партию медицинских масок для украинцев. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения", - написал представитель Офиса президента.

Он также рассказал о новом режиме работы воздушного моста, введенном с сегодняшнего дня, 2 апреля. 

"Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, на днях Украину из Китая прибыл самолет, доставивший 100 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР, оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские товары. 

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