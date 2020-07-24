Самолет "МАУ" на момент катастрофы был исправен, – МИД

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Авиакатастрофа произошла в результате попадания ракеты в самолет

Сбитый над Тегераном самолет компании "Международные авиалинии Украины" был исправен во время полета, а упал в результате попадания ракеты в него. О таких результатах расшифровки бортовых самописцев заявили в украинском МИД, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что у них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время черные ящики подтвердили, что самолет упал вследствие акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - заявили в министерстве.

Кроме этого, в МИД подчеркнули, что хоть черные ящики и находились в лаборатории Франции, де-юре роозшифровку провели органы по расследованию авиакатастроф Ирана.

Однако, рассекречивание самописцев является одним этапов для проведения технического расследования. По данным Министерства иностранных дел, на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для переговоров по компенсанції. Требования Киева к Ирану остались прежними: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, осуществить техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, осуществить беспристрастное и независимое уголовное расследование, привлечь всех виновных к ответственности и выплатить причитающуюся компенсацию.

"Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро. И наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", – добавили в пресс-службе МИД.

Новости по теме: Катастрофа самолета "МАУ": Иран готов отправить делегацию в Украину для обсуждения компенсации

Напомним, 24 июля во Франции закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, данные с черных ящиков свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета".