Самоизоляцию украинцев могут проверять при помощи мобильных операторов, - Геращенко

Полицейские начинают делать выборочные проверки соблюдения карантина

МВД Украины

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вполне возможно для контроля самоизоляции граждан будут привлекать данные мобильных операторов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, украинские правоохранители начали получать в автоматизированном порядке данные пограничников в отношении десятков тысяч граждан, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Он также сообщил, что десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю соблюдения условий карантина.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - добавил Геращенко.

Напомним, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.