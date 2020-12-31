Самое большое Солнце и мощнейший звездопад: Астрономы назвали главные события января 2021 года

Солнечный диск с высоты Фото из открытых источников

Причем почти все и сразу они состоятся в начале месяца

Новый 2021 год начнется с красочных небесных подарков – самого большого Солнца и мощного звездопада Квадрантиды.

Первое явление, согласно прогнозам астрономов, мы сможем наблюдать 2 января. Именно в этот день Земля окажется на самом близком в предстоящем году расстоянии (перигелии) от главного светила, в результате чего солнечный диск будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально (афелий).

Московский планетарий

А уже в ночь с 2 на 3 января прольется первый новогодний звездопад - в это время достигнет своего максимума активности метеорный поток Квадрантиды, который действует с 28 декабря по 12 января. Астрономы ожидают до 110 метеоров в час, а это около 1-2 "падающих звезд" в минуту при ясном небе.

Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть после полуночи в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там, в созвездии Волопас, будет располагаться радиант Квадрантид.

Но это еще не все: ближе к концу месяца, 24 января, глаз порадует Меркурий. Именно в этот день у планеты отличнейшая вечерняя видимость при ясной погоде.

Также в январе знаменитая пара гигантов встретится с Солнцем – 24 января Сатурн и 29 января Юпитер в соединении с главным светилом.

И вместо бонуса - что можно увидеть в январе 2021-го в телескоп:

двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи; переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца; рассеянные звездные скопления : Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея; шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);

М3 (Гончие Псы); туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион; галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М94 в созвездии Гончие Псы, М33 в созвездии Треугольник, М31 в созвездии Андромеда.

Напомним, ранее мы делали прогноз на 2021 год по предстоящим затмениям. Где и когда можно будет увидеть кольцеобразное и полное затмение Солнца, а также полное и частичное затмение Луны, все по ссылке здесь.