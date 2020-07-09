Самая яркая за последние семь лет: Когда и как украинцам лучше наблюдать комету Neowise

Neowise Главком

Комету можно наблюдать за несколько минут до восхода Солнца

Мимо планеты Земля пролетает комета яркая Neowise, которую жители могут наблюдать несколько дней - до 11 июля. Об этом сообщает Главком.

Как отмечается, в сети уже начали появляться фото кометы, которые наблюдатели этого важного астрономического события смогли сделать с разных уголков мира.

Так, 3 июля, комета C/2020 F3 Neowise максимально приблизилась к Солнцу, после чего ее полет жители Земли могут наблюдать несколько дней. Однако, лучше всего это делать перед рассветом, когда небесное тело лучше видно.

В частности, на небе перед рассветом низко над северо-восточным горизонтом комету видно на фоне созвездия Возничий. Ориентиром может стать звезда Капелла, под которой и будет Neowise.

Через несколько дней, 13 июля, комета перейдет в созвездие Рысь. С 18 по 30 июля Neowise можно будет найти в северной части неба, возле созвездия Большая Медведица. Ориентиром может стать созвездие Ковш, комета будет как раз под ним.

Neowise twitter.com

Neowise twitter.com

По данным NASA, комета будет видна за несколько минут до восхода Солнца каждый день до 11 июля. После чего она опустится ниже горизонта и исчезнет из поля зрения. Однако, по предварительным прогнозам, эта комета появится в вечернем небе 15-16 июля.

Отмечается, что на Neowise можно будет смотреть почти до конца июля. Для тех, кто хочет понаблюдать за кометой, рекомендуют найти ее на небе с помощью бинокля или телескопа. Позже "хвост" кометы можно будет увидеть невооруженным глазом.

Напомним, на этой неделе российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, сфотографировал яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE).