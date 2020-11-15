Салоны красоты, рынки и спортзалы: В Киеве на соблюдение карантина проверили более 1500 объектов

В Киеве спортзалы проверили на соблюдение карантина Facebook-страница Держпродспоживслужби Киева

За несоблюдение карантина было составлено 55 протоколов о нарушениях

В воскресенье, 15 ноября, в Киеве на соблюдение карантина выходного дня проверили 1535 субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

В частности, мобильные группы провели проверки в 352 заведениях общественного питания и на 345 объектах по реализации продовольственных товаров, 670 – непродовольственных товаров. Кроме этого, были проверены 32 агропродовольственных рынка, 15 непродовольственных рынков, 35 парикмахерских и салонов красоты, 58 спортзалов и фитнес-центров, 28 учреждений культуры и досуговой деятельности (кинотеатры, музеи, выставочные мероприятия).

В результате было составлено 55 протоколов за несоблюдение карантинных ограничений.

Отмечается, что среди проверенных объектов оказались фитнес-центры "Царский", "5 Элемент", а также 20 фитнес-клубов "Спортлайф". Все они в воскресенье не работали - были закрыты.

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Напомним, в Украине за первые сутки действия карантина выходного дня зафиксировали 999 нарушений противоэпидемических ограничений, больше всего обнаружили во Львовской области.