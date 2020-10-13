Садовый, несмотря на рекомендации МОН, предлагает начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября

Мэр Львова Андрей Садовый Фото из открытых источников

Глава Львова убежден, что отправлять школьников на каникулы на этой неделе рано

Городской голова Львова Андрей Садовый предложил местным школам ввести каникулы с понедельника, 19 октября, тогда как Министерство образования порекомендовало отправить школьников на отдых с 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что с таким предложением Андрей Садовый обратился в областную комиссию ТЭБ и ЧС.

"Правительство рекомендует направить университеты на дистанционное обучение. А насчет школ есть четкая рекомендация, чтобы с четверга, 15 октября, дети уходили на каникулы. Я считаю, что это рановато. Если такое делать, то уже с понедельника. Поэтому с такой просьбой я обратился в областную комиссию ТЭБ и ЧС. Ведь родители не могут за два дня спланировать, что дети должны быть дома. Насчет садиков, то они будут работать", - пояснил он.

Также городской голова отметил, что в течение последних дней в Украине резко возросло количество больных коронавирусом. В частности, 12 октября во Львовской области из 1000 проведенных тестов на COVID-19, 341 показал положительный результат. По словам Андрея Садового, это самый высокий результат за все дни тестирования.

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Так, городской голова убежден, что больше всего болезнь переносят школьники, которые инфицируются в учебных заведениях. В то же время он добавил, что дети легко переносят болезнь. Тогда как у людей старшего возраста коронавирус может сопровождаться осложнениями.

"У моих знакомых ребенок пришел из школы и заболел. От него заболело 7 членов семьи... Каникулы и так должны были быть, а сделают их на неделю быстрее", — пояснил Андрей Садовый.

В то же время глава Львова добавил, что на обучение в университетах город не влияет. По его словам, это решение самостоятельно принимает Министерство образования.

Напомним, накануне в МОН порекомендовали всем учреждениям общего среднего образования ввести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября. В то же время другие образовательные учреждения призвали перейти на дистанционное обучение.