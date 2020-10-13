Садовый, несмотря на рекомендации МОН, предлагает начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября
Глава Львова убежден, что отправлять школьников на каникулы на этой неделе рано
Городской голова Львова Андрей Садовый предложил местным школам ввести каникулы с понедельника, 19 октября, тогда как Министерство образования порекомендовало отправить школьников на отдых с 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что с таким предложением Андрей Садовый обратился в областную комиссию ТЭБ и ЧС.
"Правительство рекомендует направить университеты на дистанционное обучение. А насчет школ есть четкая рекомендация, чтобы с четверга, 15 октября, дети уходили на каникулы. Я считаю, что это рановато. Если такое делать, то уже с понедельника. Поэтому с такой просьбой я обратился в областную комиссию ТЭБ и ЧС. Ведь родители не могут за два дня спланировать, что дети должны быть дома. Насчет садиков, то они будут работать", - пояснил он.
Также городской голова отметил, что в течение последних дней в Украине резко возросло количество больных коронавирусом. В частности, 12 октября во Львовской области из 1000 проведенных тестов на COVID-19, 341 показал положительный результат. По словам Андрея Садового, это самый высокий результат за все дни тестирования.
Так, городской голова убежден, что больше всего болезнь переносят школьники, которые инфицируются в учебных заведениях. В то же время он добавил, что дети легко переносят болезнь. Тогда как у людей старшего возраста коронавирус может сопровождаться осложнениями.
"У моих знакомых ребенок пришел из школы и заболел. От него заболело 7 членов семьи... Каникулы и так должны были быть, а сделают их на неделю быстрее", — пояснил Андрей Садовый.
В то же время глава Львова добавил, что на обучение в университетах город не влияет. По его словам, это решение самостоятельно принимает Министерство образования.
Напомним, накануне в МОН порекомендовали всем учреждениям общего среднего образования ввести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября. В то же время другие образовательные учреждения призвали перейти на дистанционное обучение.