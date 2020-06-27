Саакашвили заявил, что на зарплату 1,5 тыс. долл. "нельзя даже ребенку мороженое купить"
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает, что члены набсовета "Укрзализныци" получают неприлично мало. Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24", передает "ДС".
"В сталинское время, наверное, расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье, и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все, кто был до этого, - проворовались. Сейчас Наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?", - сказал Саакашвили.
По его словам, сегодняшняя ситуация в "Укрзализныце" может привести к коллапсу железнодорожных перевозок.
"К концу июля железная дорога Украины может остановиться. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т.д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета - ред.) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.
Отметим, что правление АО "Укрзализныця" собираются покинуть Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Они подали заявления об увольнении с занимаемых должностей.