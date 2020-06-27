Саакашвили заявил, что на зарплату 1,5 тыс. долл. "нельзя даже ребенку мороженое купить"

Михеил Саакашвили. Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает, что члены набсовета "Укрзализныци" получают неприлично мало. Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24", передает "ДС".

"В сталинское время, наверное, расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье, и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все, кто был до этого, - проворовались. Сейчас Наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?", - сказал Саакашвили.

По его словам, сегодняшняя ситуация в "Укрзализныце" может привести к коллапсу железнодорожных перевозок.

"К концу июля железная дорога Украины может остановиться. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т.д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета - ред.) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.

Отметим, что правление АО "Укрзализныця" собираются покинуть Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Они подали заявления об увольнении с занимаемых должностей.