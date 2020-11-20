С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать за пребывание в общественных местах без масок

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Закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины"

С 21 ноября в Украине начнут штрафовать граждан за нахождение в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, соответствующий закон опубликовали в пятницу, 20 ноября, он вступает в силу в день, следующий после опубликования, то есть 21 ноября.

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"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, повлечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен)", – говорится в законе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за нахождение в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.