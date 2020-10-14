С введением онлайн-обучения образовательный процесс на Николаевщине будет сорван - нет интернета

Фото из открытых источников

С возобновлением онлайн-обучения, которое рекомендует Кабмин из-за роста заболеваемости коронавирусом, школьники районных центров Николаевщины могут остаться вообще без уроков. Среди ключевых причин − отсутствие технического обеспечения школ и учащихся компьютерами, соответствующими гаджетами и отсутствие стабильного интернета в сельской местности.

Неотремонтированные туалеты, подоконники в классах, где зимой просто лежит снег, − в таких условиях вынуждены учиться тысячи детей на Николаевщине, рассказала начальник отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Радсадовской ОТГ Наталья Мокрицкая, сообщают "Подробности".

Так, в Новобогдановском учреждении общего среднего образования I-III ступеней Радсадовского сельского совета не было капитального ремонта за весь период существования школы − 42 года. Весь мелкий ремонт лег на плечи родителей, путем которых ремонтируются классы, туалеты, устанавливаются окна.

Фото из открытых источников

Такая же ситуация и в других школах. Из-за дополнительных каникул, которые правительство объявило в связи с эпидемией, образовательная отрасль осталась без бюджетных ресурсов.

Но главная проблема – отсутствие какой-либо возможности проводить онлайн-обучение. Ведь в районах нет возможности наладить стабильный интернет – его только недавно начали проводить.

Во время прошлого периода онлайн-обучения учителя вынуждены были объезжать дома с детьми, давать им задания, а потом забирать тетради.

В большинстве школ домашние задания учителя дают по телефону.

Следовательно, на заседании педагогического совета вынесли вердикт: школы не подготовлены к тому, чтобы давать онлайн-уроки. Остается показывать только платформы, где уже записаны какие-то материалы, и обучать детей с гаджетов. Это большая нагрузка и для родителей − приходится уделять очень много времени самообразованию.

Фото из открытых источников

"Министерство образования только разработало соответствующие постановления, но для того, чтобы они были реализованы, не сделано ничего. Министерство экономики также не присоединяется – средств для педагогов на эти проблемы не выделено, − констатировала лидер Женского движения политической партии "За Майбутнє" Ирина Суслова во время посещения школ Николаевщины в рамках Всеукраинского тура партии "За Майбутнє", который еще продолжается. − Сегодня реальная проблема − угроза срыва обучения в формате онлайн, отсутствие компьютеров, интернета, гаджетов для обучения и коммуникации с учителями. В селе говорят: директор и учителя должны нести добро и знания, а государство поставило в условия, когда директор проситель: дайте, пожалуйста, копеечку на то и на то. Мы готовы защищать каждого директора, которого будут привлекать к ответственности за срыв образовательного процесса, при условии, что средства не выделены для этого. Государство должно изменить свое отношение к педагогам!"

Николаевские педагоги говорят: до появления ОТГ – два года назад – на образование местным бюджетам не выделялось никаких средств вообще. Потом стало легче, но тех средств, которые выделяются, катастрофически не хватает. Сейчас община ждет выборов, чтобы решить вопрос финансирования с участием новых политических сил и новых представителей местной власти.