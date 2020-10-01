С сегодняшнего дня в Украине водители за городом должны ездить с включенными фарами

Это правило будет действовать в любое время дня до 1 мая

В Украине с 1 октября по 1 мая участники дорожного движения на загородных дорогах должны ездить с включенными фарами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Подошел к концу сентябрь, и дождем он прямо-таки намекает: на пороге октябрь. Все водители знают важное правило: уже с 1 октября до 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области легковой автомобиль Chery, за рулем которого был 15-летний водитель, попал в ДТП. В результате погибли по меньшей мере трое пассажиров, еще двое получили ранения.