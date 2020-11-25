С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила дорожного движения: Что стоит знать

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Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

Отныне водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению - они должны быть пристегнуты как во время движения в населенном пункте, так и за его пределами.

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, с 19 ноября в Украине система автофиксации начала регистрировать превышение скорости и нарушения других правил дорожного движения, совершенные водителями автомобилей с номерами иностранной регистрации.