С сегодняшнего дня поезда "Укрзализныци" будет сопровождать военизированная охрана: Список

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Сейчас сопровождение осуществляется в 10 поездах, в дальнейшем перечень будет увеличиваться

С сегодняшнего дня, 25 августа, поезда АО "Укрзализныци" будет сопровождать военизированная охрана. На первом этапе пилотного проекта по охране пассажирских поездов около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

"Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда", - отметил министр.

Сейчас охрана предусмотрена в таких поездах:

№10 / 9 Мариуполь - Киев;

№29 / 30 Киев - Ужгород;

№38 / 37 Киев - Запорожье;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№63 / 64 Харьков - Киев;

№79 / 80 Днепр - Киев;

№92 / 91 Львов - Киев;

№102 / 101 Киев - Херсон;

№106 / 105 Одесса - Киев;

№136 / 135 Киев - Покровск.

Владислав Криклий добавил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками отличия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом", - сообщил глава Мининфраструктуры.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.

"По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт", - резюмировал министр.

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Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Кроме того, в связи с избиением женщины ряд работников "Укрзализныци" пообещали уволить.

Позже, директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев заявлял, что после события, которое случилось в поезде "Мариуполь-Киев" ночью 31 июля, компания обещала проводить внезапные проверки поездов.