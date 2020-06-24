С осени украинцев ожидает чрезвычайное положение, – Чаплыга о COVID-19

Телеканал ZIK

Видел ли кто-то выделенные на борьбу с коронавирусом 60 млрд грн "в натуре", поинтересовался эксперт

Карантина из-за коронавируса в Украине фактически нет, зато есть "передел" малого и среднего бизнеса.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Чаплыга.

"В отношении карантина – нас готовят к тому, что дети в школу не пойдут", – отметил Михаил Чаплыга.

Политолог прогнозирует, что с осени украинцев ожидает чрезвычайное положение. Он риторически поинтересовался, кто видел выделенные на борьбу с коронавирусом 60 млрд грн "в натуре", ведь они существуют только на бумаге.

"МВД увидело в натуре 2,7 (млрд грн. – Ред.). Медицина увидела 1,6 (млрд грн. – Ред.), если не ошибаюсь. Зато на дороги увидели 35 (млрд грн. – Ред.) из того же фонда. 35! Вы же проголосовали 35 млрд. 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID отдали на строительство дорог, по случаю, что их смыло на Западной Украине, надо же показать большое строительство", – заявил Михаил Чаплыга.

Он добавил, что и карантина в стране фактически нет, а есть "передел" малого и среднего бизнеса.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине лабораторно подтверждено 39 014 случаев коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. Он отметил, что уже две области имеют наполнение больниц больными более 50%.