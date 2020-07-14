С нынешними показателями заболеваемости карантин в Киеве продлится еще полтора года, - Госпотребслужба

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В то же время обязательным является продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение дистанции

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что адаптивный карантин, который по решению правительства действует до 31 июля, вероятно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам Рубана, карантин будут продлевать до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

"Сейчас в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И о никаких послаблениях карантина пока нечего и говорить. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – рассказал глава столичной Госпотребслужбы.

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Вместе с тем он отметил, что бизнес, как и ранее, будет работать, но для каждого его вида нужно разработали порядок функционирования.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдения безопасной дистанции", – добавил Рубан.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Министерстве здравоохранения могут продлить действие карантинных ограничений в стране еще на две недели - до 14 августа.