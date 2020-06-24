С начала суток НВФ трижды обстреляли украинских военных на Донбассе

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НВФ обстреляли Широкино из минометов и крупнокалиберных пулеметов

В течение последних суток, 24 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

На подступах к Широкино из минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

На окраинах Старогнативки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Хутора Свободного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 "режим тишины" соблюдался", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.