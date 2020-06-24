С начала суток НВФ трижды обстреляли украинских военных на Донбассе
НВФ обстреляли Широкино из минометов и крупнокалиберных пулеметов
В течение последних суток, 24 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- На подступах к Широкино из минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- На окраинах Старогнативки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также, НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Хутора Свободного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 "режим тишины" соблюдался", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.