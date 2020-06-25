С начала суток НВФ дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

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НВФ обстреляли Хутор Свободный из крупнокалиберных пулеметов

В течение последних суток, 25 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 2 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку населенного пункта Хутор Свободный из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Несмотря на относительное затишье, украинские защитники не имеют иллюзий, что оккупанты, вдруг, начали придерживаться договоренностей о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

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Напомним, за прошедшие сутки, 24 июня, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.