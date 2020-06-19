С начала суток НВФ 5 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, двое получили ранения
НВФ обстреляли Шумы из минометов калибра 82 мм
В течение последних суток, 19 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое военных получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- Недалеко от Крымского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Вблизи Шумов из минометов калибра 82 мм;
- По окрестностям населенного пункта Орехово из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм;
- Возле Хутора Свободный из минометов калибров 120 мм и 82 мм
Отмечается, что во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошкивское, в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.
"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Напомним, на протяжении прошлых суток, 18 июня, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.