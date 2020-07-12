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С начала суток НВФ 11 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, пятеро бойцов получили ранения

Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Хутор Свободный со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов

В течение последних суток, 12 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего пять военных получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • у Новотошкивского со 152-мм артиллерийских систем;
  • по Орехово и Крымскому из минометов калибра 120 мм;
  • возле Хутора Свободный со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • в пригороде Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Опросного из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Марьинки и Камянки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставлено в лечебные учреждения и предоставлено неотложную помощь медиков", - отметили в штабе ООС.

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Напомним, за прошедшие сутки, 11 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли украинские позиции, в результате ранения получили трое украинских военных.

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