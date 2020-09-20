С начала избирательной кампании правоохранители открыли 43 уголовных производства, - МВД

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За минувшие сутки правоохранители получили 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом

С начала избирательной кампании представители правоохранительных органов начали 43 уголовных производства о нарушении избирательного законодательства и процесса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Закарпатской и Киевской – 10, 7 – в Волынской, 6 – в Одесской, 5 – в Днепропетровской, 4 – в кировоградской, 3 – в г. Киеве, по 2 – в Николаевской, Херсонской и Черниговской, по 1 – в Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровненской, Сумской и Харьковской областях.

Всего с начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как отмечается, всего в ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях: 25 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 – связаны с избирательным процессом. Кроме этого, органами полиции составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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