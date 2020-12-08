С начала года зафиксировано 74 случая физической агрессии к журналистам, - НСЖУ

НСЖУ

25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года. За последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью – меньше всего нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября), в 2017 году – 21 инцидент, 2018 – 23. Главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей введенных правительством карантинных ограничений, передает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Двенадцать инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть – в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020-го года зафиксировано 74 таких инцидентов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации.

Так, 6 октября на в Киевской области в селе Гатное во время заседания избирательной комиссии было совершено нападение на журналистку и режиссера документального кино Таисию Кутузову. Люди в полицейской форме набросились на нее, начали заламывать руки и отнимать камеру.

В результате инцидента был сломан микрофон журналистки.

В Днепропетровской области в день местных выборов 25 октября действующий депутат Терновского городского совета проявлял физическую агрессию на избирательном участке к редактору городской газеты "Вести Терновки" Алены Поддуевой. Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования журналистской деятельности и проинформировала Национальный союз журналистов Украины.

"Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку", – говорится о поведении депутата в заявлении редактора газеты.

На больничную койку попал редактор газеты "Народовластие обо всех и обо всем" из Донецкой области Владимир Грабовенко. Неизвестные избили его битами возле собственного дома. Инцидент произошел 30 октября. Тогда же мужчину госпитализировали в Волновахскую центральную райбольницу.

НСЖУ

Сам пострадавший рассказал об инциденте так:

"Слышу в калитку стукнуло, я бегом выскочил на улицу, смотрю пол кирпича лежит на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю, там машина стоит и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге, потом они сели в машину и уехали", – говорит Грабовенко.

В результате избиения мужчина получил перелом костей правой голени, перелом предплечья, ушибленные раны головы.

Владимир Грабовенко - бывший депутат Волновахского районного совета, газету создал около года назад. Занимался, по его словам, антикоррупционной деятельностью.

Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве. Впрочем, адвокат потерпевшего добивается переквалификации в "покушение на убийство" и "насилия в отношении журналиста".

Журналисты сразу двух изданий пострадали во время съемок в ресторане "Havana" в Киеве. Съемочная группа "СтопКор" вместе с активистами 14 ноября проводили рейд по ресторанам Киева и проверяли, работают ли они в условиях карантина выходного дня.

В ходе этого рейда им удалось беспрепятственно зайти в ресторан "Havana", сесть за столик и сделать заказ.

Журналист начал фиксировать факт работы заведения, однако в это время на него с кулаками набросился администратор.

Правоохранителям, прибывшим по вызову журналистов, пришлось штурмовать помещение, чтобы помочь медийщикам и прекратить правонарушения.

Тут же произошло нападение на журналиста издания "Страна.ua" Владислава Бовтрука, который фиксировал все эти события. К нему подошел правоохранитель и отобрал телефон. Впоследствии телефон вернули, а наряд полиции составил протокол о противоправных действиях их коллег.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, хотя в росте физической агрессии в отношении журналистов есть главные причины - местные выборы и карантин – но нападения на работников медиа стали реалиями, а не исключениями. Профессия журналиста опасна, а нападавшие не получают ощутимого сопротивления.

"Жестокие избиения, сожженные автомобили или редакционные помещения, сломанная техника, толкотня – украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Несмотря на то, что по инцидентам начинаются оперативные расследования, но профессия станет безопаснее только тогда, когда нападавшие будут получать весомые приговоры. Никакого оправдания физической агрессии к работникам медиа нет, какими бы неудобными они ни были!"

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Инциденты физической агрессии в отношении журналистов в октябре 2020 года:

Таисия Кутузова, издание "Kyiv Post", Киевская область

Инцидент произошел 6 октября 2020 года в селе Гатное (Киевская область). Полицейские напали на журналистку и режиссера документального кино Таисию Кутузову во время заседания избирательной комиссии. В результате инцидента был сломан микрофон журналистки.

Дмитрий Ключко, Telegram-канал "Pavlovsky News", г. Киев

11 октября представители охраны одного из крупнейших ТРЦ столицы препятствовали профессиональной деятельности журналиста. В ходе акций протеста неизвестные, которые являются представителями охраны торгово-развлекательного центра, разбили Дмитрию Клюшку телефон. Стоит отметить, что Дмитрий четко представился и предупредил о том, что он журналист.

Екатерина Широкопояс и съемочная группа, Телеканал "НТА", Тернопольская область

Съемочную группу львовского телеканала НТА не выпускали из свалки твердых бытовых отходов в селе Малашовцы (Тернопольская область). Инцидент произошел в начале октября во время съемок сюжета о том, каким образом мусор из Львова попадает в соседние области.

Артем Поликовский и съемочная группа, "СтопКор", Днепропетровская область

14 октября в Днепропетровской области произошло нападение на съемочную группу проекта журналистских расследований "Стоп коррупции". Сначала было заблокировано движение автомобиля журналистов, произошла попытка совершить наезд на члена съемочной группы. Чуть позже на место прибыли молодые люди из охранной фирмы в зеленой форме и без опознавательных знаков, которые напали и ограбили съемочную группу.

Роман Варшанидзе, издание "Альтернатива.орг", Одесская область

Роман Варшанидзе сообщил, что против него применила силу охрана местного кандидата, во время избиения у журналиста также отобрали камеру, которой он пытался снять инцидент. У пострадавшего диагностировали синяки и сотрясение мозга. В больнице ему предоставили первую помощь.

Марьян Кушнир, "Радио Свобода", Киев

21 октября во время столкновения между активистами и силовиками под Шевченковским районным судом Киева после рассмотрения дела об убийстве Павла Шеремета, правоохранитель пытался сломать объектив камеры журналиста.

Издание "Альтернатива.орг", Одесская область

В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. Двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции. В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

Алена Поддуева, газета "Вести Терновки", Днепропетровская область

Действующий депутат Терновского городского совета в Днепропетровской области проявлял физическую агрессию на избирательном участке к редактору городской газеты "Вести Терновки" Алене Поддуевой. Причиной агрессии стало то, что журналистка зафиксировала на избирательных участках наблюдателей, которые работали под видом прессы.

Алексей Павловский и оператор, телеканал "Kyiv Live", г. Киев

Инцидент произошел 29 октября на Оболони во время прямого включения. Журналисты освещали проблему с незаконной точкой приема вторсырья в одном из дворов города Киева. На съемочную группу начал бросаться, нецензурно выражался и угрожать мужчина, который как раз находился в этом пункте приема вторсырья.

Съемочные группы, телеканал "АТН", телеканал "XTV", телеканал "112 Украина", г. Харьков

В Харькове около полутора десятка неизвестных, которые представились охранниками строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово", напали сразу на три съемочные группы, пытавшиеся сделать сюжеты о ходе строительства. Агрессивно настроенные молодые люди спортивного телосложения силой оттолкали журналистов от места съемки и угрожали физической расправой.

Владимир Грабовенко, газета “Народовластие обо всех и обо всем”, Донецкая область

Неизвестные избили битами редактора газеты возле собственного дома. Пострадавшему сделали несколько операций. Впереди длительное лечение и реабилитация. Избиение коллеги пострадавшего и сам пострадавший связывают исключительно с журналистской деятельностью – активно проводил антикоррупционные расследования в регионе.

Андрей Филиппович, журналист-фрилансер, член НСЖУ. Херсонская область

30 октября в Новой Каховке Херсонской области было совершено нападение на журналиста Андрея Филипповича. Это произошло во время проведения земельного аукциона в городском Дворце культуры. Нападавшим оказался владелец местной базы отдыха, который был участником торгов и стремился выкупить участок, где уже у него есть сооружение.

Инциденты физической агрессии в отношении журналистов в ноябре 2020 года:

Михаил Погребной, ООО "Телерадиокомпания-Информ", Полтавская область

10 ноября, в Полтавской области начальник Семеновского отделения полиции препятствовал профессиональной деятельности главного редактора ООО "Телерадиокомпания-Информ" Михаила Погребного, пытался разбить видеокамеру. Произошло это во время подготовки сюжета о транспорте агрофирмы, с которого по решению суда сняли арест.

Владислав Бовтрук, "Страна.ua", г. Киев

14 ноября Владислав Бовтрук находясь на улице, фиксировал штурм правоохранителями ресторана “Havana”, в котором незаконно удерживали журналистов "СтопКору". В этот момент к нему подошел правоохранитель и отобрал телефон. Впоследствии телефон вернули, а наряд полиции составил протокол о противоправных действиях их коллег.

Валентин Черный, "СтопКор", г. Киев

Съемочная группа "СтопКор" вместе с активистами проводили 14 ноября рейд по ресторанам Киева и проверяли, работают ли они в условиях карантина выходного дня. В ходе этого рейда им удалось беспрепятственно зайти в ресторан “Havana”, сесть за столик и сделать заказ. Журналист начал фиксировать факт работы заведения, однако в это время на него с кулаками набросился администратор. Правоохранителям, прибывшим по вызову журналистов, пришлось штурмовать помещение, чтобы помочь медийщикам и прекратить правонарушения.

Владимир Цымбалюк, издание "Собственное дело", г. Харьков

В Харькове, 24 ноября, неизвестные избили главного редактора издания “Собственное дело” адвоката Владимира Цимбалюка. 53-летний мужчина после нападения попал в больницу с травмами. Инцидент связывают с журналистским расследованием потерпевшего.

Александр Сивак, журнал “Судоходство”, г. Одесса

В ночь на 26 ноября неизвестные подожгли автомобиль издателю журнала “Судоходство” Александру Сиваку. Автомобиль сгорел дотла и не подлежит дальнейшей эксплуатации. Поджог произошел в гаражном кооперативе, возле дома издателя. Правоохранители подтвердили на своем сайте, что причиной возгорания был поджог.

Виолетта Товкес, телеканал "NewsOne", г. Киев

Во время церемонии памяти жертв Голодомора 28 ноября на журналистку NewsOne Виолетту Товкес напал неизвестный мужчина. Радикально возбужденный гражданин набросился на журналистку, выбил из ее рук микрофон, лампадку и толкнул ее. Печерское управление полиции Киева начало уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.