С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - ОГП

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Офис Генпрокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в ООС

С начала 2020 года в зоне проведения ООС погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В ведомстве отметили, что контролируют ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в ООС.

Так, в четверг, 19 марта 2020 года, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера НВФ вблизи города Попасная.

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Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.