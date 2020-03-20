live
Новости » Общество Читати новину українською

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - ОГП

Фото из открытых источников

Офис Генпрокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в ООС

С начала 2020 года в зоне проведения ООС погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В ведомстве отметили, что контролируют ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в ООС.

Так, в четверг, 19 марта 2020 года, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера НВФ вблизи города Попасная.

Новости по теме: Вооруженные формирования на Донбассе осуществили 9 обстрелов, один украинский военный получил ранение, - штаб ООС

Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Офисом президента состоялось несколько акций протеста Во время карантина хотят втихую распродать Украину, – Михаил Головко Мирно, но громко: Под Львовской ОГА протестуют жители сел Под КСУ протестуют против отмены закона о люстрации
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Новые инфицирования в Украине. Депутаты на проверку. Изоляция | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020