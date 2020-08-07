С начала года к журналистам применяли силу 45 раз, - НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Фото: radiosvoboda.org

С начала года к журналистам в Украине применяли силу 45 раз. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"В июле Национальный союз журналистов зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших – телевизионщики. В целом за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями", - отметил он и привел соответствующие примеры.

По словам Томиленко, 2 июля в Запорожье журналисты местного телеканала "Z" совместно с представителями общественной организации проводили съемку относительно жестокого обращения с животными. Неожиданно один из пенсионеров, которые просто находились рядом, агрессивно отреагировал на проведение видеосъемки и нанес удар палкой по видеокамере.

В комментарии НСЖУ гендиректор телеканала Дмитрий Великанов сообщил, что журналистка Яна Потоцкая пыталась остановить мужчину, но это ей не удалось. Оператор Илья Горняк почувствовал удар по руке и камере, но весомых травм не получил. Правоохранители не хотели открывать уголовное производство, и коллектив канала настоял на этом. Сейчас дело находится в суде. Сам нападавший уже покаялся, извинился и согласен на мировое соглашение.

В тот же день, добавляет глава НСЖУ, пострадала журналистка телеканала "Украина" Дарья Мельник. Инцидент произошел в с. Железный Порт в Херсонской области. В одном из кафе работники начали толкать и выгонять журналистку, обвинили медийщиков в том, что они якобы провокаторы. Съемочная группа провела 10 часов в полицейском участке, давая показания. Возбуждено уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности.

Резонансный случай произошел 14 июля в Харькове. Съемочные группы канала АТН, медиагруппы "Объектив", 112 канала освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына. Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей. Сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Далее начал угрожать журналистке телеканала АТН и догонять оператора Владислава Самойлова, крушить машину канала, сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару.

"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такая, что это мы едва не провоцировали нападение, потому что, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, оператор потерял, убегая", – рассказала НСЖУ редактор новостей АТН Наталья Диденко.

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Впрочем, канал решил добиваться реакции от правоохранителей, достучался до руководства местной полиции, после чего было открыто производство. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля 2020 года неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе. У журналиста диагностировали ушиб лица и головы.

"Около двух часов ночи я прибыл на место пожара складских помещений с целью освещения инцидента. На шее у меня висело удостоверение журналиста. На территорию объекта я не заходил, а остановился на улице, возле пожарной машины. Через несколько секунд после того, как я включил камеру, меня начали ругать две женщины.

Они подбежали ко мне, начали заслонять камеру и требовать, чтобы я покинул территорию. Я акцентировал внимание на удостоверении журналиста, сообщил, что я выполняю свой профессиональный долг и нахожусь на улице, а не на частной территории. За это время, к женщинам присоединился еще мужчина, который ругался, оскорблял и угрожал. Неожиданно он ударил меня в голову, на что я рефлекторно нанес удар в ответ. После этого он набросился на меня и начал избивать. Пожарные, находившиеся рядом - прекратили драку", - цитирует потерпевшего Томиленко.

После вызова полиции Назарец поехал в участок, где написал заявление, а дальше – зафиксировал побои в травмпункте. Следственные действия продолжаются.

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При этом Томиленко подчеркнул, что в Национальном союзе журналистов Украины осуждают применение силы к работникам СМИ и убеждены, что граждане бросаются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.

"Журналисты не должны бояться выезжать на место происшествия, не должны остерегаться выполнять свои профессиональные обязанности. В случае инцидентов наши коллеги обращаются в Национальную полицию и рассчитывают на оперативные расследования и надлежащие наказания обидчиков. Но без прецедентов наказаний новых атак не остановить", - отметил он.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Добавим, в апреле в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок.

Через несколько месяцев похожий инцидент произошел в Одессе: во время инспекции местного рынка на съемочную группу телеканала ZIK напала группа неизвестных молодых людей.