С начала года к журналистам применяли силу 45 раз, - НСЖУ
С начала года к журналистам в Украине применяли силу 45 раз. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"В июле Национальный союз журналистов зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших – телевизионщики. В целом за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями", - отметил он и привел соответствующие примеры.
По словам Томиленко, 2 июля в Запорожье журналисты местного телеканала "Z" совместно с представителями общественной организации проводили съемку относительно жестокого обращения с животными. Неожиданно один из пенсионеров, которые просто находились рядом, агрессивно отреагировал на проведение видеосъемки и нанес удар палкой по видеокамере.
В комментарии НСЖУ гендиректор телеканала Дмитрий Великанов сообщил, что журналистка Яна Потоцкая пыталась остановить мужчину, но это ей не удалось. Оператор Илья Горняк почувствовал удар по руке и камере, но весомых травм не получил. Правоохранители не хотели открывать уголовное производство, и коллектив канала настоял на этом. Сейчас дело находится в суде. Сам нападавший уже покаялся, извинился и согласен на мировое соглашение.
В тот же день, добавляет глава НСЖУ, пострадала журналистка телеканала "Украина" Дарья Мельник. Инцидент произошел в с. Железный Порт в Херсонской области. В одном из кафе работники начали толкать и выгонять журналистку, обвинили медийщиков в том, что они якобы провокаторы. Съемочная группа провела 10 часов в полицейском участке, давая показания. Возбуждено уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности.
Резонансный случай произошел 14 июля в Харькове. Съемочные группы канала АТН, медиагруппы "Объектив", 112 канала освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына. Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей. Сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Далее начал угрожать журналистке телеканала АТН и догонять оператора Владислава Самойлова, крушить машину канала, сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару.
"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такая, что это мы едва не провоцировали нападение, потому что, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, оператор потерял, убегая", – рассказала НСЖУ редактор новостей АТН Наталья Диденко.
Впрочем, канал решил добиваться реакции от правоохранителей, достучался до руководства местной полиции, после чего было открыто производство. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля 2020 года неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе. У журналиста диагностировали ушиб лица и головы.
"Около двух часов ночи я прибыл на место пожара складских помещений с целью освещения инцидента. На шее у меня висело удостоверение журналиста. На территорию объекта я не заходил, а остановился на улице, возле пожарной машины. Через несколько секунд после того, как я включил камеру, меня начали ругать две женщины.
Они подбежали ко мне, начали заслонять камеру и требовать, чтобы я покинул территорию. Я акцентировал внимание на удостоверении журналиста, сообщил, что я выполняю свой профессиональный долг и нахожусь на улице, а не на частной территории. За это время, к женщинам присоединился еще мужчина, который ругался, оскорблял и угрожал. Неожиданно он ударил меня в голову, на что я рефлекторно нанес удар в ответ. После этого он набросился на меня и начал избивать. Пожарные, находившиеся рядом - прекратили драку", - цитирует потерпевшего Томиленко.
После вызова полиции Назарец поехал в участок, где написал заявление, а дальше – зафиксировал побои в травмпункте. Следственные действия продолжаются.
При этом Томиленко подчеркнул, что в Национальном союзе журналистов Украины осуждают применение силы к работникам СМИ и убеждены, что граждане бросаются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.
"Журналисты не должны бояться выезжать на место происшествия, не должны остерегаться выполнять свои профессиональные обязанности. В случае инцидентов наши коллеги обращаются в Национальную полицию и рассчитывают на оперативные расследования и надлежащие наказания обидчиков. Но без прецедентов наказаний новых атак не остановить", - отметил он.
Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.
Добавим, в апреле в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок.
Через несколько месяцев похожий инцидент произошел в Одессе: во время инспекции местного рынка на съемочную группу телеканала ZIK напала группа неизвестных молодых людей.