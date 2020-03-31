С начала года в Украине исследовали 2642 подозрения на коронавирус, – Ляшко

Укринформ

В течение минувших суток было проведено 296 исследований на ПЦР системах

С 1 января 2020 года в Украине было зафиксировано и обработано 2642 подозрения на коронавирусную болезнь. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С начала года было зафиксировано и обработано 2642 подозрения на коронавирусную болезнь. В течение минувших суток было проведено 296 исследований на ПЦР в системах национальной и региональной вирусологических лабораторий. За минувшие сутки больше всего случаев зарегистрировано в Тернопольской области – 18 и в Черновицкой области – 15. Больше всего заболевших – сегодня это люди в возрасте от 30 до 59 лет. Около 60% всех случаев коронавирусной болезни зарегистрировано именно в этой возрастной категории", - рассказал Ляшко.

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Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.