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Накануне выборов глава Минздрава обратился к политикам: пропагандируйте то, что будет останавливать распространение COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

По мнению министра, политики комментируют все, что угодно, вместо того, чтобы пропагандировать меры безопасности против коронавируса

Сегодня политики накануне местных выборов комментируют все, что угодно, вместо того, чтобы пропагандировать среди своих избирателей вещи, которые остановят распространение коронавирус, как это есть в других странах Европы. Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"А насчет политиков, они сейчас, накануне выборов комментируют все, что угодно – количество тестирований, количество коек, как это надо делать. У меня к ним просьба и предложение – начните, пожалуйста, пропагандировать вещи, которые будут останавливать распространение коронавирусной болезни, не проводите крупные мероприятия, обращайтесь к своим избирателям, чтобы они берегли себя и придерживались тех правил новой реальности, которая есть в нашей стране. Через этот путь идут все страны Европы", - сказал Степанов.

По его мнению сейчас в стране не хватает консолидации региональной и центральной власти.

"Посмотрите, что происходит в других странах Европы. Там все полностью сконсолидированы – и региональные власти, и центральная власть. Сосредоточенные только на одном – чтобы остановить эту болезни", - добавил министр.

Новости по теме: В Украине от коронавируса COVID-19 умерли 132 медика, - Степанов

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19 стоит от 45 тыс. гривен. 

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